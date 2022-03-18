الامارات | حكم نهائي.. روسيا خارج تصفيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائي.. روسيا خارج تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) اليوم استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم عقوبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) استبعاده من المنافسات الدولية بسبب غزو بلاده لأوكرانيا، وبالتالي سيبقى منتخبه الوطني مستبعدًا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022 نهاية الشهر الجاري، حيث بات هذا بمثابة الحكم النهائي.

ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي (ويفا)، حكما مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو أمر غير متوقع لأسابيع عدة على الأقل.

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