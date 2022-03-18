الامارات | قرعة أبطال أوروبا تصدم ريال مدريد وتشيلسي.. وتضحك في وجه ليفربول وصلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة أبطال أوروبا تصدم ريال مدريد وتشيلسي.. وتضحك في وجه ليفربول وصلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة في زيوريخ السويسرية عن صدامات قوية بين عمالقة "القارة العجوز"، أبرزها مواجهة تشيلسي وريال مدريد، فيما منحت ليفربول بقيادة نجمه العربي المصري محمد صلاح مهمة سهلة نسبياً أمام بنفيكا البرتغالي.

ربع النهائي

1- تشلسي (إنجلترا) مع ريال مدريد (إسبانيا)

2- مان سيتي (إنجلترا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

3- فياريال (إسبانيا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

4- بنفيكا (البرتغال) - ليفربول (إنجلترا)



الدور نصف النهائي

الفائز من مباراة رقم 1 - الفائز من مباراة رقم 2

الفائز من مباراة رقم 3 - الفائز من مباراة رقم 4

مواعيد المباريات

ستقام مباريات ربع النهائي بين 5 و6 أبريل ذهابا، و12 و13 أبريل إيابا، بينما دور الأربعة في 26 و27 أبريل و3 و4 مايو، في حين يقام النهائي يوم 28 مايو.

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