الامارات | العين يهيمن على جوائز "المحترفين" في شهر فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يهيمن على جوائز "المحترفين" في شهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، عن شهر "فبراير"، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية "اتصالات"، والتي شهدت حصد مرشحو العين للجوائز، حيث فاز الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين بجائزة أفضل مدرب، والمغربي سفيان رحيمي لاعب العين بجائزة أفضل لاعب، وخالد عيسى حارس مرمى العين بجائزة أفضل حارس مرمى.

وواصل ريبروف، مدرب العين، فوزه بجائزة أفضل مدرب، بعد التفوق بالتصويت على أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، والفرنسي جريجوري مدرب الوحدة، وتمكن ريبروف من ضمان تفوق العين، واستمرار تصدره لترتيب الدوري، خاصة بعد الفوز في لقاء قمة الجولة 19 أمام الوحدة وصيف الترتيب، ليعزز العين موقعه في الصدارة بفارق 7 نقاط عن الوحدة. فيما كانت عملية التصويت قد شهدت إقبالا جماهيريًا كبيراً لاختيار الفائزين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة الـ48 ساعة الماضية.

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