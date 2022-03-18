الامارات | دوري الدرجة الأولى يدخل مراحل الحسم.. دبا الحصن والبطائح في الواجهة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الدرجة الأولى يدخل مراحل الحسم.. دبا الحصن والبطائح في الواجهة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل منافسات دوري الدرجة الأولى يومي غد وبعد غد مرحلة مهمة بالنسبة للأندية الساعية لنيل احدى البطاقتين المؤهلتين للعب في الموسم المقبل بدوري ادنوك للمحترفين.

وتقام غداً مباراتين مهمتين تجمع العربي مع حتا، ومباراة قوية أيضا بين دبا الحصن والبطائح الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء، اضافة إلى مباراتي تحسين المراكز وتجمع الجزيرة الحمراء مع التعاون، و"ستي" مع الرمس، بينما تبرز الى واجهة مباريات الاحد بنفس التوقيت، مواجهة "جلف اف سي" مع الحمرية، ومسافي مع دبا، ومصفوت مع الفجيرة لتحسين المراكز في الترتيب. ويتصدر دبا الترتيب برصيد 58 نقطة يليه العربي الوصيف 53، والبطائح الثالث 49 ودبا الحصن الرابع 47. وترفع جميع الاندية التي تتنافس على التأهل شعارا واحدا، وهو "لا مجال للتفريط بأي نقاط".

وفي هذا السياق ستساهم نتيجة مباراة دبا الحصن مع البطائح على تعزيز حظوظ الفريق الفائز مع بدء العد التنازلي، بينما سيقود التعادل الى حسابات اخرى تتعلق بنتيجة العربي وحتا، والتي يتطلع فيها الوصيف الى استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة الاخيرة امام دبا الحصن في الجولة قبل الماضية، ويتطلع دبا الى الفوز للاقتراب بشكل اكبر من الصعود، ويريد الحمرية البقاء في سباق المنافسة في حال تخطيهما حاجزي "جلف اف سي" ومسافي بالترتيب.

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