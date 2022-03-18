كلوب يعلن غياب الكسندر أرنولد عن ليفربول بسبب الإصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن مدافعه ترينت الكسندر-أرنولد سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ستحرمه أيضا من المشاركة مع منتخب إنجلترا لكرة القدم في مباراتيه الوديتين المقبلتين أمام سويسرا وساحل العاج في وقت لاحق من الشهر الجاري.



ولعب ألكسندر-أرنولد دورا محوريا في مسيرة ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وأحرز هدفين وأسهم في خلق 17 فرصة تهديف في 35 مباراة شارك فيها في جميع المنافسات وقال كلوب إن بديله جيمس ميلنر ليس على ما يرام.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي الأحد المقبل: ”ترينت خارج التشكيلة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ولن يتمكن من الانضمام لمنتخب إنجلترا أيضا.

وأضاف: ”أخبار غير طيبة. سنرى كم سيطول غيابه“.

وأوضح كلوب أن المهاجم المصري محمد صلاح لا يزال يشعر بتأثير إصابة في القدم تعرض لها خلال مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون هذا الشهر.

وشارك صلاح بديلا في فوز ليفربول 2-صفر على آرسنال الأربعاء الماضي.

وأضاف المدرب الألماني المخضرم: ”شعر محمد ببعض الألم في القدم بعد مباراتنا (أمام آرسنال الأربعاء) وسنرى ما يمكن القيام به حيال ذلك“.