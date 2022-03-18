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نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتائج قرعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات قوية ومثيرة بين كبار أوروبا.

  وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-2022، والتي أجريت منذ قليل في مدينة نيون السويسرية كالتالي:

ضد

مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد

فياريال ضد بايرن ميونخ

ضد بنفيكا

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 5 و6 أبريل، وموعد الإياب هو 12 و13 أبريل 2022.   وفيما يخص مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستقام يومي 26 و27 أبريل، أما الإياب فستقام أيام 3 و4 مايو 2022.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهو 28 مايو 2022 وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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