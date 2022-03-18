شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن برنامج الزمالك استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامج اليوم الجمعة قبل مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر تناول اللاعبين لوجبة الغذاء في الواحدة والنصف ظهرا، على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي في الثالثة عصرا على ستاد 11 نوفمبر الذي يحتضن المباراة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجولا مساء أمس الخميس، عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎