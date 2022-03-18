شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشاطر أحمد مصطفى الاحزان فى وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس ادارة النادى الاسماعيلى بياناً عبر موقعه الرسمى نعى خلاله وفاة والد نجم الفريق أحمد مصطفى ، وجاء نص البيان :"يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي والأجهزة الفنية المختلفة ولاعبي الدراويش، بخالص التعازي في وفاة الدكتور مصطفي طاهر والد اللاعب أحمد مصطفي صانع ألعاب الفريق الأول، والذي رحل إلي جوار ربه، داعيين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

وانتصر الدراويش على فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدفًا في المباراة التي أقيمت مساء الاربعاء الماضى علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن تتوقف المسابقة المحلية بسبب الأجندة الدولية خاصة وأن المنتخب الوطني الأول سيواجه نظيره السنغالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر.

وفضل الجهاز الفني للفريق منح لاعبيه راحة طويلة من أجل إلتقاط الأنفاس قبل العودة للتدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.