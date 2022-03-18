شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى والمريخ السودانى بدورى الأبطال قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات السادسة مساء اليوم الجمعة اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.



مشوار الاهلى والمريخ

موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق الأهلى المريخ السودانى فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

رصيد الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا .

الأهلي يمتلك 4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السودانى بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط

صافرة سنغالية لإدارة مباراة الأهلى والمريخ السودانى

اختار الاتحاد الافريقى الكاف طاقم تحكيم سنغالي لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم الدولي ماجيتي نداي، في حين سيكون مساعديه هما حاج ماليك سامبا كمساعد أول و نوح بانجورا كمساعد ثان، وعيسى سا كحكم رابع، وسيكون المراقب في هذه المباراة، هو النيجيري كالي بابانجا.