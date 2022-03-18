شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بجانب الأرجنتين وبولندا فى بطولة العالم لناشئين السلة بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة بطولة العالم لناشئين كرة السلة تحت 17 سنة عن وقوع مصر فى المجموعة الرابعة من مجموعات البطولة الأربعة .

ووفقا للقرعة التى أجريت خلال الساعات الماضية فإن منتخب مصر للناشئين جاء بجانب منتخبات كل من الارجنتين و بولندا ، بالاضافة إلى أول اسيا .

وجاء فى المجموعة الاولى منتخبات فرنسا وصربيا و كندا و ثالث اسيا ، وفى المجموعة الثانية جاءت اسبانيا و ليتوانيا بالاضافة إلى الدومينيكان ، وعلى صعيد المجموعة الثالثة امريكا و مالى و سلوفينيا و رابع اسيا .

وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية 3×3 لأول مرة في مصر لنسختين متتاليتين، حيث تلقى اتحاد السلة موافقة على استضافة بطولة أفريقيا للرجال والسيدات وللشباب والآنسات تحت 17 سنة نسختى 2022 و2023.

وستقام نسخة بطولة أفريقيا لعام 2022 في شهر نوفمبر الجاري وفقًا لما أكده الاتحاد الدولي في خطابه للاتحاد المصري.

وتستضيف مصر البطولة وهي حاملة لقب آخر بطولة تم تنظيمها في عام 2019 على مستوى الرجال والسيدات والشباب تحت 18 سنة.