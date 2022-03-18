شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب مصر لمباراتى السنغال ينطلق الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، يوم الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر قائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال غدا السبت، عقب انتهاء مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى البطولات الافريقية، ومن المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا.