شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال قبل مواجهة المريخ السودانى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.



ترتيب مجموعة الاهلى

الأهلي يمتلك 4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السودانى بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.

اختار الاتحاد الافريقى الكاف طاقم تحكيم سنغالي لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم الدولي ماجيتي نداي، في حين سيكون مساعديه هما حاج ماليك سامبا كمساعد أول و نوح بانجورا كمساعد ثان، وعيسى سا كحكم رابع، وسيكون المراقب في هذه المباراة، هو النيجيري كالي بابانجا.