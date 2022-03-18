تعرف على مشوار صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أقيمت اليوم الجمعة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن مواجهة سهلة لليفربول في ربع النهائي.

ويلتقي محمد صلاح، مع فريقه ليفربول، أمام بنفيكا في ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يقام ذهاب ربع النهائي بين بنفيكا وضيفه ليفربول أحد يومي 5 و6 أبريل المقبل، فيما يقام الإياب على ملعب الليفر يوم 12 أو 13 من الشهر نفسه.

كذلك حددت القرعة مسار نصف النهائي، وفي حالة فوز ليفربول على بنفيكا، سيلتقي مع الفائز في مواجهة بايرن ميونخ وفياريال.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ذهاب نصف النهائي خارج أرضه يوم 26 أو 27 أبريل، فيما يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة العودة يوم 3 أو 4 مايو.

جدير بالذكر أن مباراة النهائي ستقام على ملعب "ستاد فرنسا" في العاصمة الفرنسية باريس.