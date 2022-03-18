كلوب يكشف تطورات إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق شعر ببعض الآلام في قدمه مجددا، مشيرا إلى أن الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد سيغيب لعدة أسابيع.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "محمد صلاح شعر ببعض الآلام في قدمه مرة أخرى بعد مباراة آرسنال، لذلك علينا ان نرى ما سنفعله بشأن هذا الأمر".

وكان صلاح تعرض للإصابة في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي، ليفضل كلوب الإبقاء عليه بين مقاعد البدلاء أمام آرسنال، قبل أن يدفع به في الشوط الثاني.

وأضاف كلوب: "ترينت تعرض لإصابة في أوتار الركبة لذلك سيغيب لعدة أسابيع وسيكون خارج قائمة منتخب إنجلترا أيضًا، ليست أخبار جيدة وسنرى كم من الوقت سيستغرق من أجل التعافي".

وأتم قائلا: "استبدال ألكسندر أرنولد صعب ولكنه ممكن، لدينا ميلنر وجوميز، ترينت مؤثر للغاية لكن ميلنر قدم أداءً جيدًا بشكل لا يصدق في الماضي، وربما سيتم الاستعانة بالشباب".

ويستعد ليفربول لمواجهة نوتنجهام فورست يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.