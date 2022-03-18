السنغال تعلن قائمتها لمواجهة منتخب مصر في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن قائمة "أسود التيرانجا" لمواجهة مصر في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.

وتقام مباراة الذهاب في مصر يوم الخميس المقبل، والإياب في السنغال يوم 29 مارس الحالي.

وجاءت قائمة منتخب السنغال للمباراتين كالتالي:

حراس المرمى: إدوارد ميندي - أليون بادارا فاتي - بينجورو كامارا.

خط الدفاع: بونا سار - ساليو سيس - كاليدو كوليبالي - بابي أبو سيسيه - عبدو ديالو - يوسف سابالي - عبدولاي سيك - فودي بالو توري.

خط الوسط: بابي سار - بابي جاي - نامباليس ميندي - إدريسا جاي - مصطفى نامي - لوم نداي - شيخو كوياتي.

خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - بامبا ديانج - كيتا بالدي - حبيب ديالو - بولاي ديا - فامارا ديدهو - مامي بابا تيام.