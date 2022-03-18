نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. صلاح بواجهة سهلة أمام بنفيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمراسم قرعة دوري أبطال أوروبا من أجل تحديد منافسات الدورين ربع ونصف النهائي من البطولة، حيث سيتعرف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على غريمه ضمن المرحلة المقبلة.

وستجرى القرعة في مقر "يويفا" بمدينة نيون السويسرية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وسيتم بثها مباشرةً عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية إضافة إلى الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتضم القرعة 8 فرق، وهي: أتلتيكو مدريد الإسباني، ريال مدريد الإسباني، فياريال الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، بنفيكا البرتغالي.

ستقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 12 و13 أبريل.

أما مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي ستقام يومي 26 و27 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 3 و4 مايو.

نتائج القرعة:

تشيلسي × ريال مدريد

مانشستر سيتي × أتلتيكو مدريد

فياريال × بايرن ميونخ

بنفيكا × ليفربول

وجاءت نتائج قرعة نصف نهائي دوري الأبطال كالتالي:

- الفائز من نصف النهائي الثاني (مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد) ضد الفائز من نصف النهائي الأول (تشيلسي وريال مدريد).

- الفائز من نصف النهائي الرابع (بنفيكا وليفربول) ضد الفائز من نصف النهائي الثالث (فياريال وبايرن ميونيخ).

الفريق المذكور أولا سيخوض مباراة الذهاب على ملعبه، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه.

وستقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 12 و13 أبريل.

أما مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي ستقام يومي 26 و27 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 3 و4 مايو.