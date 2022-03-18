قبل مباراة المريخ.. تعرف على فرص الأهلي في بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لخوض مباراة مصيرية أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة.

ويحتل صنداونز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه كل من الأهلي والهلال والمريخ بـ4 نقاط لكل منهم.

فرص الأهلي

بعد خسارة الأهلي من صنداونز في الجولة الماضية، فقد الفريق الأحمر فرصة الوصول لصدارة المجموعة، وبات بإمكانه فقط التأهل في وصافة الترتيب.

ويحتاج الأهلي للفوز على المريخ والهلال في مباراتي الجولة الخامسة والسادسة، حتى لا يدخل الفريق الأحمر في أي حسابات معقدة في طريق الدفاع عن لقبه للموسم الثالث تواليا.

وسيكون الصراع على البطاقة الثانية بين الأهلي والهلال والمريخ للتأهل لدور الثمانية، حيث لا يحتاج صنداونز سوى نقطة واحدة من أجل حسم صدارة المجموعة رسميا لاستحالة وصول الأهلي وقطبي السودان للنقطة الـ11.

ومن المقرر أن تقام الجولة الخامسة بين المريخ والأهلي لتقام المباراة على ملعب "استاد الأهلي we السلام" اليوم الجمعة، في المقابل يستقبل الهلال منافسه صنداونز على ملعبه "الجوهرة الزرقاء" بالسودان يوم الجمعة أيضا.

وفي حال فوز الأهلي على المريخ سيحتاج لسقوط الهلال أمام صنداونز في الجولة نفسها سواء بالتعادل أو الخسارة، ويحنها يكفيه الحصول على نقطة واحدة في الجولة الأخيرة ضد الهلال من أجل التأهل دون النظر لأي حسابات تتعلق بالمواجهات المباشرة أو التعادل في النقاط.

أما في حالة تعادل الأهلي مع المريخ سيحتاج "المارد الأحمر" للفوز على الهلال في الجولة الأخيرة.

هناك سيناريو آخر أمام الأهلي للتأهل، وهو إذا تعادل في المباراتين بشرط عدم تحقيق المريخ والهلال أي فوز.

وستقام الجولة الأخيرة بين الأهلي والهلال بالقاهرة في الأول من أبريل المقبل، بينما يخرج المريخ لمواجهة صنداونز في جنوب أفريقيا في نفس اليوم.