الزمالك: القرعة خدمت الأهلي.. ولماذا تصلنا العروض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعد الجماهير بمزيد من الاستقرار خلال الأربع سنوات المقبلة، متسائلا عن كثرة العروض التي يتلقاها لاعبو الفريق بعد تألقهم، وهو ما لا يحدث مع لاعبي الأهلي على حد تعبيره.

وقال جمال عبدالحميد، في ضيافة برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "من يظن أن الأهلي سيحصل على أي بطولة من الزمالك (بيقول كلام في الأحلام)، سنكوّن فريقا قويا وسيكون هناك تنافس".

وأضاف: "دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة على الأهلي لأنه يخوض كل المباريات على أرضه ويلعب تحت الضغط، ولا توجد قرعة أسهل من التي حدثت للأهلي حيث خدمت الفريق، فيما كان مشوار الزمالك صعبا بسبب كثرة السفر".

وتابع: "لدينا الآن مجلس إدارة مستقر خلال السنوات الأربع المقبلة، الأموال اتوجدت في الزمالك والمقابل المادي جاهز لمن يرغب في التجديد، وأي لاعب لا يريدنا سنقول له شكرا وسنقيم له حفل تكريم قبل رحيله حتى لو ذهب للنادي المنافس".

وتسائل جمال عبدالحميد: "لماذا عندما يتألق لاعبو الزمالك يحصلون على عروض، لاعبو الأهلي يحصلون على الدوري ودوري أبطال إفريقيا لكن لا يتلقون عروض، هل الوكلاء يطاردون الزمالك أو يسعى السماسرة لتفريغ النادي؟".

وأتم قائلا: "لماذا سأقوم بتجديد التعاقد مع لاعب عقده مستمر لموسمين أو ثلاثة معي من الأن، اللجنة التي أدارت النادي لم تجد أموالا للتجديد، لو كان مرتضى منصور متواجدا كان سيتم التجديد لكل لاعب قبل عام ونصف من نهاية عقده".