مروان محسن عن إمكانية انضمامه للمنتخب: "أنا اللي هشيل الليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مروان محسن مهاجم فيوتشر، أن انضمامه لمنتخب مصر شرف كبير، وأنه يسعى للتطور في الفترة الحالية.

وقال محسن في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "شرف لأي لاعب أن ينضم لمنتخب مصر، وأنا تحت أمر الجهاز الفني".

وعن إمكانية انضمامه لمنتخب مصر رد مروان محسن مازحًا: "أنا اللي بشيل الليلة كل مرة".

وتابع مهاجم فيوتشر: "سواء كنت مع منتخب مصر في مباراتي السنغال أم لا، أتمنى التوفيق للجميع والتأهل لنهائيات كأس العالم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال، في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

واختتم مروان محسن تصريحاته قائلًا: "تركيزي في الفترة الحالية هو مواصلة العمل من أجل الظهور بشكل ملفت، والوصول بنادي فيوتشر المربع الذهبي".