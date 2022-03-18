ناصر منسي يكشف تفاصيل محاولة الزمالك التعاقد معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف ناصر منسي، لاعب البنك الأهلي، أن الزمالك حاول التعاقد معه، مشيرا إلى أنه فضّل الرحيل عن بيراميدز لعدم حصوله على فرصة اللعب.

وقال منسي في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "لم أحصل على فرصة مع بيراميدز، وتخليت عن الملايين من أجل الحصول على فرصة للعب".

وأضاف: "تلقيت عروضا من عدة أندية أبرزها فيوتشر والزمالك، النادي الأبيض حاول التعاقد معي وكان القيد مغلقا، فكانوا يخططون لإعارتي لفريق آخر لمدة 6 أشهر".

وأتم: "لكنني فضلت الانضمام إلى البنك الأهلي بعدما اقتنعت بمشروع النادي، وفضّلت تأجيل خطوة الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك".