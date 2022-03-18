شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى حظوظ الأهلى للتأهل لربع نهائى دوري الأبطال قبل مواجهة المريخ الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.

ويلعب الأهلي مع المريخ السوداني الليلة مباراة مهمة بحثاً عن الفوز، وحصد النقاط الثلاثة للحفاظ عل حظوظ المارد الأحمر في التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري الأبطال الأفريقي التى يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

السيناريو الأمثل لتأهل النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 هو الفوز بالمباراتين القادمتين على الهلال والمريخ، فى هذه الحالة سيصل المارد الأحمر للنقطة العاشرة، وسيرافق صن داونز الذى وضع قدمًا بالفعل فى الدور القادم.

يمكن أن يتأهل الأهلي إذا فاز فى مباراة وتعادل بالأخرى، فحينها سيصل للنقطة الثامنة، ويتأهل على حساب الهلال فى حال التساوى، بشرط أن يفوز عليه أو يتعادل سلبيًا، على أن يرجح كفة الأحمر فارق الأهداف، أما التعادل الإيجابي فيؤهل الأزرق.

يتأهل الأهلي أيضًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 فى حال التساوى مع المريخ، فقد انتصر عليه فى الذهاب بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، ولا يحتاج إلا التعادل معه ليتواجد فى الدور القادم.

ولا توجد أى فرصة لتأهل الأهلي من صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا 2022 ، فحتى إن خسر صن داونز مباراتيه القادمتين وفاز الأهلي، يتساوى الفريقان فى النقاط "10"، وحينها سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة التى سترجح كفة الفريق الجنوب أفريقي.