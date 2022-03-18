شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى أمام أندية السودان قبل مواجهة المريخ الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.



الاهلى وأندية السودان

ويتسلح الأهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد تسعة انتصارات من أصل 18 مواجهة والتعادل فى 6 مواجهات والهزيمة فى 3 آخرين، وأمطر الفريق الأهلاوى شباك الأندية السودانية 26 مرة واهتزت شباكه فى 15 مناسبة.

وكانت أولى مباريات الأهلى أمام الأندية السوادنية بمواجهة المريخ بالدور الأول لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1983، وفاز الأهلى ذهاباً بملعبه بالقاهرة بهدف دون رد، وقص محمود الخطيب فى ذلك اليوم شريط أهداف مباريات الأهلى أمام أندية السودان وسجل هدف المباراة الوحيد.

وفى المواجهات الأخيرة بين الأهلى وأندية السودان، فاز المارد الأحمر على المريخ السودانى بثلاثة أهداف دون رد بدور المجموعات بالنسخة السابقة لدورى الأبطال الأفريقى، وذلك فى لقاء الذهاب بينما فى الإياب، والتى أقيمت بالسودان، وتعادل بهدفين لكل فريق قبل أن يستكمل رحلته ويتوج باللقب العاشر فى تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى المباراة النهائية بثلاثية دون رد ، وتعادل سلبياً مع الهلال السودانى فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدورى الأبطال ثم فاز على المريخ السودانى 3/2 فى أخر مواجهة بدور المجموعات الحالى.

وفى نسخة 2020 صعد المارد الأحمر لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السودانى خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تقدم محمد مجدى أفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، فى مباراة شهدت نزول الجماهير لأرض الملعب قبل أن يستكمل الاهلى رحلته ويتوج بطلا للقارة الافريقية للمرة التاسعة على التوالى بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الأندية السودانية استمرت فى أول 7 مباريات من أصل 13 جمعتها بالأهلى عاجزة عن تحقيق أي انتصار، سواء داخل أو خارج ملعبها، بدايةً من لقاء عام 1983، إلى أن نجح فريق المريخ في تحقيق أول انتصار للكرة السودانية على الأهلي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بنتيجة 3/1 ورغم ذلك تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات وقتها.

انتصار وحيد لأندية السودان في القاهرة وسط أنصار الأهلي، وذلك في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بهدف نظيف فاز به فريق الهلال.

انتصار وحيد حققه فريق النادي الأهلي على الأراضي السودانية ولكن في إياب دور الـ 16 لأفريقيا لأبطال الكؤوس، وانتصر يومها على المريخ في عقر داره بنتيجة 5 / 1 وهو الانتصار الذي جسد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات بطل مصر أمام نظرائه السودانيين.

أما بالنسبة للمواجهات التى جمعت الأهلي بالهلال، فتقابلا في 8 مباريات منها مباراتان في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 والتي تُوج بها الفريق الأحمر ، ونجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الهلال مرتين، وحسم التعادل نتيجة ثلاثة مباريات.