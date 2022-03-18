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التايكوندو يغير "ختم" الاتحاد بدءا من الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى تغيير ختم الاتحاد ، الذى  كان معتد به السنوات الماضية، على أن يتم اعتماد الختم الجديد بدءا من بعد غد الأحد.

وأرسل اتحاد التايكوندو خطابا الى الأندية و مراكز الشباب اعضاء الجمعية العمومية، وكل من لهم تعام لمع الاتحاد لإخطارهم أن الختم القديم أصبح لاغيا، وغيرمعتد به ، وأنه لن يتم الاهتراف سوى بالختم الجديد من الأحد المقبل.

يشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم للبومزا ، المقرر إقامتها فى كوريا الجنوبية خلال أبريل المقبل .

وأقام اتحاد التايكوندو تصفيات للاعبى المنتخب الأول على مدار  يومين ، بصالة اتحاد الشرطة الرياضى ، للاستقرار على قوام المنتخب المقرر الاستعانة به فى المعسكرات والبطولات الفترة المقبلة ومن بينها بطولة العالم .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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