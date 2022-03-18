شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي، والتي تجمع الفريقين في الثالثة عصرغدا السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقي .

ويختتم الزمالك تدريباته بملعب المباراة التي تجمعه ببترو أتليتكو الأنجولى، وكانت بعثة الزمالك قد وصلت على متن طائرة خاصة بالأمس لأنجولا وخلد اللاعبون للراحة بعد رحلة طيران استمرت ما يقارب الـ 7 ساعات وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم إرهاق اللاعبين بخوض تدريب قوى ، مفضلا أن يكون تدريب اليوم الأساسى والأخير للفريق .

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎