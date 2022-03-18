شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والمريخ باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني، فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين لاعبي الفريقين والجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وينتشر رجال الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بالاستاد قبل عدة ساعات من إنطلاق المباراة الحاسمة، والتي ينتظرها الجميع، لتأمين دخول وخروج اللاعبين والجماهير.

الأهلي يمتلك 4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السودانى بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.

واختار الاتحاد الافريقى الكاف طاقم تحكيم سنغالي لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم الدولي ماجيتي نداي، في حين سيكون مساعديه هما حاج ماليك سامبا كمساعد أول و نوح بانجورا كمساعد ثان، وعيسى سا كحكم رابع، وسيكون المراقب في هذه المباراة، هو النيجيري كالي بابانجا.