حكاية 12 مباراة جمعت الزمالك مع أندية أنجولا قبل مواجهة بترو اتلتيكو

القاهرة - سامية سيد - يستضيف بترو اتلتيكو نظيره الزمالك فى الثالثة عصر غداً السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، وودع الفريق الأبيض دوري الأبطال رسمياً بعد فوز بترو اتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة .

تقابل الزمالك مع الأندية الأنجولية 12 مرة من قبل فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، حسم الفارس الأبيض الفوز في 5 مباريات، مقابل انتصار وحيد لفرق أنجولا وتعادلا فى 6 لقاءات. وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا في مرمى أندية أنجولا، فى حين سجلت الفرق الأنجولية 6 أهداف فى شباك الفارس الأبيض.

وتشير الأرقام إلى أن الزمالك يواجه صعوبة بالغة في تحقيق الفوز على الأندية الأنجولية في عقر دارها، حيث سبق وخاض 6 مباريات على الأراضي الأنجولية، حقق خلالها انتصارًا وحيدأ وتعادل في 4 مباريات وخسر في لقاء واحد.

وكانت آخر زيارة للفارس الأبيض للأراضي الأنجولية، حينما تقابل مع فريق ساجرادا الانجولى فى النسخة الحالية لدور المجموعات من دوري الأبطال وتعادلا بدون أهداف.