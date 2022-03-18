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شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الاهلى أمام المريخ السودانى قبل صدام الليلة .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.
وسبق والتقى الأهلى مع المريخ السودانى فى 9 مناسبات، سواء فى دورى الأبطال أو بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، فيما خاض عملاق أفريقيا 18 مواجهة ضد الفرق السودانية.
مواجهات الاهلى والمريخ
التقى الأهلى مع المريخ السوداني 9 مباريات، بواقع 7 فى دورى الأبطال نسخ 1983 و2002 و2021 ومباراتين ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس فى نسخة 1999، ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بـ6 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا فى مباراتين، فيما خسر مباراة واحدة.
ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التى واجهت الأهلى فى مختلف البطولات الأفريقية وتحديدًا فى نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلى التاريخى فى البطولات الأفريقية، ورئيس النادى الأهلى الحالى.
وأكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى، الذى فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.
ويعد المريخ أول فريق سودانى يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلى فى دورى الأبطال نسخة 2002 فى دور ثمن نهائى البطولة.
والتقى فريق الأهلي أمع الفرق السودان 18 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 9 مباريات وتلقى 3 هزائم، فيما انتهت 6 مباريات بنتيجة التعادل.
ونجح خط هجوم الأهلى فى زيارة شباك الفرق السودانية في 26 مناسبة، واهتزت شباكه في 15 مناسبة.
آخر مواجهات الأهلى أمام فرق السودان كانت أمام المريخ السودانى بدور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الابطال وانتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين
ويعد عمرو السولية آخر لاعب يسجل للأهلي في شباك المريخ السوداني بينما سجل محمد شريف ثنائية فى المباراة الاخيرة .