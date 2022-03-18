شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الاهلى أمام المريخ السودانى قبل صدام الليلة .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.

وسبق والتقى الأهلى مع المريخ السودانى فى 9 مناسبات، سواء فى دورى الأبطال أو بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، فيما خاض عملاق أفريقيا 18 مواجهة ضد الفرق السودانية.



مواجهات الاهلى والمريخ

التقى الأهلى مع المريخ السوداني 9 مباريات، بواقع 7 فى دورى الأبطال نسخ 1983 و2002 و2021 ومباراتين ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس فى نسخة 1999، ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بـ6 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا فى مباراتين، فيما خسر مباراة واحدة.

ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التى واجهت الأهلى فى مختلف البطولات الأفريقية وتحديدًا فى نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلى التاريخى فى البطولات الأفريقية، ورئيس النادى الأهلى الحالى.

وأكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى، الذى فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.

ويعد المريخ أول فريق سودانى يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلى فى دورى الأبطال نسخة 2002 فى دور ثمن نهائى البطولة.

والتقى فريق الأهلي أمع الفرق السودان 18 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 9 مباريات وتلقى 3 هزائم، فيما انتهت 6 مباريات بنتيجة التعادل.

ونجح خط هجوم الأهلى فى زيارة شباك الفرق السودانية في 26 مناسبة، واهتزت شباكه في 15 مناسبة.

آخر مواجهات الأهلى أمام فرق السودان كانت أمام المريخ السودانى بدور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الابطال وانتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين

ويعد عمرو السولية آخر لاعب يسجل للأهلي في شباك المريخ السوداني بينما سجل محمد شريف ثنائية فى المباراة الاخيرة .