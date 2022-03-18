شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الشوالى معلقاً على مباراة الأهلى والمريخ بدورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد المريخ السودانى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 3 ، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا، ويتولى التونسى عصام الشوالى التعليق على هذه المباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط



صافرة سنغالية لإدارة مباراة الأهلى والمريخ السودانى 4 - المريخ.. 4 نقاطصافرة سنغالية لإدارة مباراة الأهلى والمريخ السودانى

اختار الاتحاد الافريقى الكاف طاقم تحكيم سنغالي لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم الدولي ماجيتي نداي، في حين سيكون مساعديه هما حاج ماليك سامبا كمساعد أول و نوح بانجورا كمساعد ثان، وعيسى سا كحكم رابع، وسيكون المراقب في هذه المباراة، هو النيجيري كالي بابانجا.