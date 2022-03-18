شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يستقر على 7 محترفين فى القائمة النهائية لمباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على استدعاء 7 محترفين ضمن القائمة النهائية لمباراتى مصر والسنغال التى سيتم اعلانها غدا، حيث يلتقى الفراعنة أسود التيرانجا يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم.
واللاعبون هم، محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد بجانب الثنائى أحمد حسن كوكا ومصطفى فتحى، بينما استبعد كيروش من القائمة المبدئية كريم حافظ وأحمد ياسر ريان.
وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.