شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يستقر على 7 محترفين فى القائمة النهائية لمباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على استدعاء 7 محترفين ضمن القائمة النهائية لمباراتى مصر والسنغال التى سيتم اعلانها غدا، حيث يلتقى الفراعنة أسود التيرانجا يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم.

واللاعبون هم، محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد بجانب الثنائى أحمد حسن كوكا ومصطفى فتحى، بينما استبعد كيروش من القائمة المبدئية كريم حافظ وأحمد ياسر ريان.