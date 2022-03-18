شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المريخ.. عبد القادر وبيرسى تاو وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام بالسادسة مساء اليوم الجمعة في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المريخ

والتشكيل المتوقع أن يبدأ به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

تاريخ مواجهات الاهلى والمريخ السودانى

لعب الاهلى مع المريخ 9 مباريات قبل صدام الليلة حقق المارد الأحمر الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهة وحيدة .

الثلاثية شعار المواجهة الأخيرة بين الاهلى والمريخ

انتهت المباراة الأخيرة بين الاهلى والمريخ بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النسخة الحالية بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يواجه المريخ وصن دوانز يلاقى الهلال بالجولة الحالية

ستزداد الإثارة، اليوم الجمعة، حين يواجه فريق الأهلي نظيره المريخ، فى الجولة الخامسة، في نفس الوقت الذى يلتقي فيه فريق الهلال مع صن داونز.