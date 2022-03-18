شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 88 يوما.. طارق حامد يستعد للظهور مع الزمالك أمام بترو أتليتكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ، للظهور مع الفريق فى مباراته أمام بترو اتليتكو الأنجولي ، فى الجولة بدورى أبطال أفريقيا التى تجمع الفريقين غدا، السبت، بالجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا.

وياتى ظهور طارق حامد بعد أن استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى لفريق على الدفع باللاعب فى جزء من المباراة ، وبعد غياب استمر 88 يوما عن المشاركة الفريق الأبيض ، حيث كان آخر ظهور للمدفعجى فى مباراة المقاولون العرب التى اقيمت 21 ديسمبر الماضى، أى منذ شهرين و 3 أسابيع و 5 أيام .

وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمى، للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر الزمالك على ملعبه بهدف دون رد على يد الوداد المغربي الذى كرر انتصاره أمام نفس الفريق ذهاباً فى الدار البيضاء بنتيجة 3-1.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين فى المركز الثالث، وفقد فرصة التأهل رسميا بعد فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة.