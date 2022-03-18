شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسي يُجهّز لاحتفالية كبرى بعد صعوده للممتاز "ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُجهّز إدارة نادى بروكسي الصاعد حديثا للممتاز "ب" بعد تصدره مجموعة الاسكندرية لاحتفالية كبري يتم خلالها تكريم الفريق خلال مباراته الختامية أمام نادى دلفي السكندرى غداً السبت.

ووجهت إدارة النادى الدعوة للعديد من الشخصيات الرياضية لحضور هذه الاحتفالية الكبرى التى تهدف إلى الإحتفاء باللاعبين والجهاز الفنى أصحاب الإنجاز الكبير بصعود الفريق للممتاز ب فى أول مواسمه بالقسم الثالث.

وقررت إدارة النادي صرف مكافآت كبيرة للاعبين بعدما بذلوا جهداً كبيراً على مدار الموسم الحالي ولم يدخروا جهداً ف كلل الله جهودهم الكبير بالصعود للدوري الممتاز "ب" بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين.

من جانبه ، أكد محمد حامد، رئيس النادى أن ما تحقق هو بداية لتحقيق الهدف الرئيسي لإدارة النادى وهو حلم اللعب في الدورى الممتاز.. دوري الأضواء والشهرة ، مُشيراً إلى أن الإدارة بدأت من الآن التجهيز للموسم الجديد وبداية المشوار للصعود للدورى الممتاز