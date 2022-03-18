شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى دور المجموعات الإفريقى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات السادسة مساء اليوم الجمعة اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.



مواعيد مباريات الاهلى

تاريخ مواجهات الاهلى والمريخ السودانى

لعب الاهلى مع المريخ 9 مباريات قبل صدام الليلة حقق المارد الأحمر الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهة وحيدة .

الثلاثية شعار المواجهة الأخيرة بين الاهلى والمريخ

انتهت المباراة الأخيرة بين الاهلى والمريخ بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النسخة الحالية بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يواجه المريخ وصن دوانز يلاقى الهلال بالجولة الحالية

ستزداد الإثارة، اليوم الجمعة، حين يواجه فريق الأهلي نظيره المريخ، فى الجولة الخامسة، في نفس الوقت الذى يلتقي فيه فريق الهلال مع صن داونز.