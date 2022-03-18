شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام محمد الشامى مع الإسماعيلى أمام زعيم الثغر بعد غياب شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد الشامي لاعب الإسماعيلي، أداءا مميزا خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء الأربعاء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري العام، وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدفًا.

ونجح ”الشامي” في قيادة فريقه للفوز والعودة إلى الإسماعيلية بنقاط المباراة بعدما سجل هدفًا وصنع الآخر، وذلك عقب مشاركته في مركز المهاجم الصريح.

وقامت جماهير الدراويش بمنحه لقب أفضل لاعب في المباراة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واستطاع لاعب الدراويش الشاب، من خلال 3 فرص علي مرمي النادي السكندري أن يسجل هدفًا ويصنع مثله بجانب تسديدة وحيدة علي المرمي، كما مرر 19 كرة طوال المباراة بينهم 10 بشكل صحيح ونجح في المراوغة 3 مرات بنسبة 60 % بالإضافة إلى استخلاص الكرة من المنافس 10 مرات.

والجدير بالذكر أن هذه المباراة هي الأولي لمحمد الشامي التي تشهد عودته إلي تشكيلة الفريق الأساسية بعد غياب دام أكثر من شهر ونصف بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية يناير الماضي.