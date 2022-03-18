شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي والمريخ السودانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد موعد مباراة الاهلى والمريخ بدورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام على ملعب استاد السلام.

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم تحت شعار "لابديل عن الفوز" من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة وإحياء حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

الأهلي يتطلع لتجاوز صدمة صن داونز

ويتطلع الأهلي لتجاوز صدمة الخسارة الأخيرة من صن داونز بجنوب أفريقيا من أجل استكمال رحلة التأهل لدور الثمانية ومن ثم الحفاظ على اللقب الأفريقي.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي دخلت معسكرًا مغلقًا مساء أمس، استعدادًا لمباراة المريخ في دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة المريخ

وضمت قائمة الأهلي ، 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ ظهر أمس الخميس، بحضور الجهاز الإداري لكلا الفريقين إلى جانب ممثلي الاتحاد الإفريقي من لجنة الحكام ومراقب المباراة.

الأهلي يرتدي الزي الأسود

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي النادي الأهلي زيا كاملا من اللون الأسود، على أن يرتدي فريق المريخ الزي الأحمر كاملا، بالإضافة إلى الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى الاستاد وانطلاق عمليات الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.