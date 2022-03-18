شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. ناصر ماهر "ظلمته" دكة الأهلي فانتفض مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش ناصر ماهر صانع ألعاب فريق فيوتشر حالة من التوهج الكروي في الفترة الأخيرة، بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ليتوج جهوده بهاتريك هو الأول في النسخة الحالية من الدوري ويقود فيوتشر للفوز على سموحة برباعية نظيفة في الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

انضم ناصر ماهر إلى فريق فيوتشر في بداية الموسم الجاري قادماً من النادي الأهلي، بعدما حرمته ظروف الإصابة وتغيير الأجهزة الفنية من الحصول على الفرصة الكافية للمشاركة مع الفريق واثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر، ليبدأ ناصر ماهر رحلة تحدي جديدة تحت القيادة الفنية لعلي ماهر.

ومع فيوتشر شارك ناصر ماهر في 12 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه بالفريق، وأصبح أحد أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها فيوتشر في الجانب الهجومي، بعدما ظلمته دكة الأهلى طويلا.

ولفت ناصر ماهر أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش بعد الأداء المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم الجاري، ليصبح أحد المرشحين بقوة لدخول قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال في الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم.