شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع شعار "أكون أو لا أكون" أمام المريخ السودانى بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات السادسة مساء اليوم الجمعة اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.

وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بجنوب أفريقيا بالجولة الماضية بعدما فاز الأخير على الأهلي في القاهرة في الجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط متساوياً مع المريخ والهلال السودانيين فيما إرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط وضمن الصعود.

واختار الاتحاد الافريقى الكاف طاقم تحكيم سنغالي لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم الدولي ماجيتي نداي، في حين سيكون مساعديه هما حاج ماليك سامبا كمساعد أول و نوح بانجورا كمساعد ثان، وعيسى سا كحكم رابع، وسيكون المراقب في هذه المباراة، هو النيجيري كالي بابانجا.

ويلعب الأهلي مع المريخ السوداني الليلة مباراة مهمة بحثاً عن الفوز، وحصد النقاط الثلاثة للحفاظ عل حظوظ المارد الأحمر في التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري الأبطال الأفريقي التى يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

السيناريو الأمثل لتأهل النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 هو الفوز بالمباراتين القادمتين على الهلال والمريخ، فى هذه الحالة سيصل المارد الأحمر للنقطة العاشرة، وسيرافق صن داونز الذى وضع قدمًا بالفعل فى الدور القادم.

يمكن أن يتأهل الأهلي إذا فاز فى مباراة وتعادل بالأخرى، فحينها سيصل للنقطة الثامنة، ويتأهل على حساب الهلال فى حال التساوى، بشرط أن يفوز عليه أو يتعادل سلبيًا، على أن يرجح كفة الأحمر فارق الأهداف، أما التعادل الإيجابي فيؤهل الأزرق.

يتأهل الأهلي أيضًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 فى حال التساوى مع المريخ، فقد انتصر عليه فى الذهاب بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، ولا يحتاج إلا التعادل معه ليتواجد فى الدور القادم.

ولا توجد أى فرصة لتأهل الأهلي من صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا 2022 ، فحتى إن خسر صن داونز مباراتيه القادمتين وفاز الأهلي، يتساوى الفريقان فى النقاط "10"، وحينها سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة التى سترجح كفة الفريق الجنوب أفريقي.

وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بتحقيق الانتصار الثانى في المجموعة لتجاوز صدمة الخسارة من صن دوانز رايح جاى مشدداً على صعوبة مباراة المريخ ومحذراً من الأخطاء الدفاعية وضياع الفرص السهلة ، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن ومحمود متولى عن الاهلى في مباراة المريخ بسبب الإصابة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المريخ السودانى مكون من :"محمد الشناوي – محمد هانى - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول - أليو ديانج - عمرو السولية – حمدى فتحى - أحمد عبد القادر – أفشة – محمد شريف".

في المقابل طالب الانجليزى لى كلارك المدير الفني للمريخ السودانى لاعبيه بالتمسك أمالهم في التأهل لربع نهائي دوري الابطال مؤكداً أن الفوز على الاهلى ليس صعباً لاسيما أنهم كانوا قريبين من فعلها في مباراة الفريقين التي حسمها المارد الأحمر بصعوبة 3-2 ، مشدداً على ضرورة القتال لتقديم مباراة قوية تعزز حظوظهم في حسم تذكرة التأهل لصالحهم في ظل الحضور الجماهيرى المتوقع لهم والضغط الموضوع على الاهلى لكون المباراة على ملعبه .