بينها 4 مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة المريخ والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق المريخ السوداي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني على ستاد "الأهلي We السلام" في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع المريخ، فيما يتصدر صنداونز الترتيب برصيد 10 نقاط.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب للتأهل للدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا، والابتعاد عن الدخول في حسبة برما.

ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة المريخ السوداني والأهلي:

قناة beIN SPORTS HD3

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة المريخ والأهلي

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة المريخ والأهلي

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة المريخ والأهلي

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة تايم سبورتس الأرضية (مفتوحة) الناقلة لمباراة المريخ والأهلي

عبر التردد الأرضى UHF 32