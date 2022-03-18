تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المريخ في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا بتمام الساعة السادسة مساءً.

وتتكرر المواجهة بين الأهلي والمريخ في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على نفس الملعب (الأهلي we السلام) لكن هذه المرة سيكون الفريق السوداني هو صاحب الأرض، بعدما اتخذ من ملعب الأهلي موطنا له في البطولة.

وسيكون حسين الشحات جناح الفريق هو الأقرب للعب بشكل أساسي بعدما حسم نسبيا موقعه في الجبهة اليمنى بالجانب الهجومي، وسط منافسة بين الثلاثي طاهر محمد طاهر ولويس ميكسيوني وأحمد عبدالقادر على شغل مركز الجناح الأيسر، خلف المهاجم محمد شريف.

وفي خط الدفاع، سيلعب محمد عبدالمنعم بجوار ياسر إبراهيم كقلبي دفاع، مع وجود محمد هاني كظهير أيمن بعد تعافيه من الإصابة وعلي معلول كظهير أيسر، بجانب الاعتماد على عمرو السولية وأليو ديانج في وسط الملعب، مع التفكير في البدء بحمدي فتحي بدلا من اللاعب المالي.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج (أو حمدي فتحي).

وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر (أو طاهر محمد طاهر).

وفي الهجوم: محمد شريف.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري الأبطال وفي جعبته أربع نقاط، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن صنداونز الجنوب إفريقي متصدر الترتيب، متساويا مع الهلال والمريخ السودانيين بأربع نقاط لكل منهما.