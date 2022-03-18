كل ما تريد معرفته عن قرعة دور ربع النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تقام مراسم قرعة الدور ربع نهائي من دوري المؤتمر الأوروبي 2021/2022، في نسخته الأولى، بعد اكتمال الفرق المتؤهلة.

موعد القرعة

تقام القرعة اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

- بودو (النرويج)- فينورد (هولندا) - ليستر سيتي (إنجلترا) - مارسيليا (فرنسا) - باوك (اليونان) - آيندهوفن (هولندا) - روما (إيطاليا) - سلافيا براج (التشيك).

نظام القرعة

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن أنه لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة.

ومن المنتظر أن تحدد مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إرجاء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

موعد مباريات دور ربع النهائي

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يوم 7 أبريل القادم، على أنت تكون مباريات الإياب يوم 14 من نفس الشهر.

موعد مباريات دور نصف النهائي

وحدد الاتحاد الأوروبي يوم 28 أبريل موعدًا لمباريات ذهاب دور النصف النهائي، على أن تلعب مباريات الإياب يوم 5 مايو المقبل.