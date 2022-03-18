الموعد والقناة الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

تقام اليوم الجمعة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي (2021-2022)، بعد اكتمال عقد المتأهلين من دور الـ16.

موعد ومكان القرعة

ومن المقرر أن تقام القرعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وتنطلق أحداث القرعة في تمام الساعة 2.30 ظهرا، وتُنقل على قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

الأندية المتأهلة

برشلونة الإسباني

أتالانتا الإيطالي

وست هام الإنجليزي

أولمبيك ليون الفرنسي

لايبزيج الألماني

آينتراخت فرانكفورت الألماني

رينجرز الاسكتلندي

سبورتينج براجا البرتغالي

نظام القرعة

القرعة مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث يمكن لفريقين من نفس البلد أن يلتقيا في ربع ونصف النهائي بخلاف الأدوار السابقة.

وتحدد القرعة كذلك مواجهات الدور نصف النهائي، أي أن الفريق المتأهل من ربع النهائي سيعرف خصمه في الدور المقبل دون إجراء قرعة جديدة.

ومن المقرر أن يقام ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 7 أبريل المقبل، والإياب يوم 14 من نفس الشهر، فيما يقام ذهاب نصف النهائي يوم 28 أبريل، والإياب يوم 5 مايو.

ويحتضن ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل إشبيلية الإسباني مباراة النهائي يوم 18 مايو 2022.