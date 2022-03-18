شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يحجز مكانه في حراسة مرمى المنتخب أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش على عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفراعنة أمام السنغال بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراة الأهلي و صن داونز التي أقيمت بجنوب أفريقيا في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا ، رغم هزيمة الأهلي بهدف.

هذا وبدأ العد التنازلي للمباراة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر أمام السنغال ، وبدأ معها الاستعدادات الجادة من قبل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة للوصول إلى الإختيارت الأمثل التي تحقق أمال المصريين في الفوز في مباراتي السنغال و التأهل لكأس العالم 2022 بقطر ، للمرة الثانية على التوالي للفراعنة بعد التواجد في كأس العالم الماضية 2018 بروسيا.

فيما يترأس جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، بعثة منتخب مصر خلال مباراة السنغال في لقاء الإياب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في المباراة المقرر لها 29 مارس الجاري.

وتسافر بعثة منتخب مصر إلى السنغال يوم 26 مارس الجاري على متن طائرة خاصة ، وحرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على توجيه رسالة تحفيزية جديدة قبل مباراتي مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إلى اللاعبين..علينا بتحديد أولوياتنا، أهدافنا وأحلامنا التي نريد تحقيقها، لا شيء مستحيل، لا تشك أبدًا في فريق مليء باللاعبين الشجعان والموهوبين والملتزمين، لديهم فرصة لتغيير المستقبل".