شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقترب من العودة للزمالك لتدعيم هجومه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مروان حمدى مهاجم الزمالك المعار لسموحة من العودة لصفوف الفريق الأبيض نهاية الموسم الجارى بعد تألقه بشكل ملحوظ مع فريقه ومنافسته على لقب هداف الدورى ، بالإضافة لإنضمامه لصفوف المنتخب الوطنى مع كارلوس كيروش بشكل دائم واعتماد المدير الفني عليه .

كان مجلس إدارة الزمالك أعلن سابقا عدم تجديد التعاقد مع عمر السعيد مهاجم الفريق ، بالإضافة لعرض التونسى سيف الدين الجزيرى للبيع بعد أدائهما السلبى مع الفريق وهو ما دفع الجهاز الفني للبحث عن مهاجم سوبر من اللاعبين المعارين لأندية الدورى ، وتعالت الأصوات التي تطالب بعودة مروان حمدى من جديد لصفوف الفريق للإعتماد عليه بشكل مباشر خاصة وأن فيريرا يمتلك نفس الخطة والفكر التي يمتلكها كيروش في المنتخب وهو ما يسهل مهمة اللاعب في العودة من جديد للقلعة البيضاء بعدما شارك مع الفراعنة مؤخرا .

ويبحث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك مع الخواجة البرتغالى عن المراكز التي تحتاج لتدعيم بشكل قوى من أجل التعاقد مع صفقات سوبر لتدعيمها بالشكل المأمول .