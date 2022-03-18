شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة الجريح يتحدى ألعاب دمنهور فى مواجهة صعبة بكأس مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي مع ألعاب دمنهور على ملعب استاد حرس الحدود، في تمام الثالثة عصرا دون حضور جماهيري، وهي المباراة التي يسعى من خلالها الموج الأزرق لتصحيح مساره بعد السقوط برباعية دون رد أمام فيوتشر الثلاثاء الماضي في الدوري.

ويدخل فريق سموحة بحثا عن الانتصار والتأهل لثمن النهائي، خاصة أنه فشل في تحقيق الفوز في آخر لقاءين حينما خرج بنقطة بعد التعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، ثم السقوط المدوي بأربعة أهداف دون رد أمام فيوتشر.

ورغم الهزيمة القاسية في الجولة الماضية بالدوري، جدد مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات الثقة في أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى. واجتمع عرفات مع سامى للاستفسار منه عن أسباب الهزيمة الثقيلة التي لم يتوقعها أحد، وطلب رئيس النادى من المدير الفنى إبلاغ اللاعبين بضرورة نسيان تلك المباراة والتركيز في اللقاءات المقبلة، وأولها مباراة ألعاب دمنهور غدا الجمعة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، لتكون تلك المباراة تعويض عن الهزيمة أمام فيوتشر. وشدد رئيس النادى على أن إدارة النادى لن تسمح بأى إخفاق جديد للفريق، خصوصا في ظل التدعيمات المالية التي يوفرها المجلس للفريق.

ويحتل فريق سموحة المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 23 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز في 6 لقاءات وتعادل خمس مرات وتلقى هزيمتين وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.

ويعاني ألعاب دمنهور من سوء النتائج في دوري القسم الثاني حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر في المجموعة الثالثة برصيد 23 نقطة، وهو آخر المراكز المؤدية للهبوط للقسم الثالث، بعدما خاض الفريق 22 مباراة حقق أربعة انتصارات فقط مقابل 7 هزائم و11 مواجهة انتهت بالتعادل وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا.