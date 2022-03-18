شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. الداخلية يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الداخلية صدارة ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى بعد مرور 22 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 53 نقطة بفارق 13 نقاط عن بتروجت صاحب الوصافة ولكن يتبقى له مباراة اليوم.

ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم

1 الداخلية 53 نقطة

2 بتروجت 40 نقطة

3 الترسانة 36 نقطة

4 وادى دجلة 35 نقطة

5 السكة الحديد 35 نقطة

6 زد أف سى 35 نقطة

7 بورتو السويس 34 نقطة

8 القناة 32 نقطة

9 منتخب السويس 29 نقطة

10 المصرية للاتصالات 28 نقطة

11 الإنتاج الحربى 25 نقطة

12 النصر 22 نقطة

13 بور فؤاد 17 نقطة

14 المريخ 15 نقطة

15 بلبيس 15 نقطة

16 بنها 10 نقاط

مباريات اليوم فى القسم الثانى..

تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، 5 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مباريات مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، والتى تعد مواجهة الترسانة مع منتخب السويس أبرزها.

ويستضيف نادى الترسانة صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، فريق منتخب السويس القابع في المركز التاسع برصيد 29 نقطة، في مباراة يأمل طارق السيد في قيادة الشواكيش لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للاقتراب أكثر من الداخلية صاحب الصدارة برصيد 53 نقطة.

ويلتقى نادى بتروجت صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقط، مع فريق بورتو السويس صاحب المركز السابع برصيد 34 نقط، في محاولة من ربيع ياسين لتقليص الفارق مع الداخلية، ولكن المباراة لن تكون سهلة على الفريق البترولى، ويستقبل المصرية للاتصالات العاشر برصيد 28 نقطة، فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويستضيف نادى الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة، مع فريق زد أف سى صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة، في أول مباراة تحت قيادة سمير كمونة الذى تولى مهمة زد خلفا لإسماعيل يوسف، في حين يلتقى ناجى بلبيس صاحب المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة مع بور فؤاد الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

وفى مجموعة الصعيد، يستقبل نادى المنيا صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة خلف المتصدر نادى أسوان بـ15 نقطة، فريق ديروط صاحب المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة، في آخر مواجهات مجموعة الصعيد في الجولة الثانية والعشرين.