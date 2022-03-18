شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم الجمعة 18 / 3 / 2022 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة ، ونرصد أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

تاريخ مواجهات الاهلى والمريخ السودانى

لعب الاهلى مع المريخ 9 مباريات قبل صدام الليلة حقق المارد الأحمر الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهة وحيدة .

الثلاثية شعار المواجهة الأخيرة بين الاهلى والمريخ

انتهت المباراة الأخيرة بين الاهلى والمريخ بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النسخة الحالية بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يواجه المريخ وصن دوانز يلاقى الهلال بالجولة الحالية

ستزداد الإثارة، اليوم الجمعة، حين يواجه فريق الأهلي نظيره المريخ، فى الجولة الخامسة، في نفس الوقت الذى يلتقي فيه فريق الهلال مع صن داونز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد المريخ السودانى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 3، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط