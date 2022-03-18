الامارات | أغرب حالة اقتحام ملعب في التاريخ.. "ربط عنقه بالمرمى" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حالة اقتحام ملعب في التاريخ.. "ربط عنقه بالمرمى" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم.. اقتحم مشجع أرض الملعب في مباراة إيفرتون وضيفه نيوكاسل في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، وربط عنقه بالمرمى وسط دهشة الجمهور.

وبعد توقف طويل للمباراة، نجح العاملون في الملعب في تحرير المشجع بعد أن قطعوا الرباط، لكن الحكم اضطر إلى منح الفريقين 14 دقيقة وقت بدل ضائع تحقق خلاله هدف فوز ايفرتون بهدف دون مقابل حمل إمضاء النيجيري أليكس أوبي.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو وصور للحالة الفريدة في وقت أفادت فيه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المشجع ينتمي إلى مجموعة "جاست ستوب أويل" (أوقفوا النفط)، وهي التي تضغط لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري في بريطانيا.

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