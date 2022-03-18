الامارات | تعرف إلى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. والصدامات المتوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. والصدامات المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسحب في الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات اليوم قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي تأهلت إليه فرق: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وفياريال (إسبانيا)، وبنفيكا (البرتغال) وليفربول ومان سيتي وتشيلسي (إنجلترا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا).

وتأهلت رسميا إلى ربع النهائي فرق: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وفياريال (إسبانيا)، وبنفيكا (البرتغال) وليفربول ومان سيتي وتشلسي (إنجلترا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا).

وسيكون بإمكان الفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهما البعض، كما أن القرعة ستشمل أيضا خارطة المنافست في نصف النهائي، حيث ستحدد في قرعة الربع، ما سيجعل الطريق إلى النهائي في العاصمة الفرنسية باريس واضح المعالم خلال القرعة المرتقبة غدا.

وستقام مباريات ربع النهائي بين 5 و6 أبريل ذهابا، و12 و13 أبريل إيابا، بينما دور الأربعة في 26 و27 أبريل و3 و4 ماي، في حين يقام النهائي يوم 28 ماي.

وبالنظر إلى هوية الفرق المتأهلة، وباستثناء المباراة التي سيكون طرفها بنفيكا أو فياريال، فيتوقع أن تكون باقي المباريات عبارة عن صدامات كبرى، خاصة في حال تواجه سيتي مع البايرن، أو الريال مع البايرن، أو ليفربول مع تشلسي، أو ليفربول مع الريال، أو سيتي مع الريال، وغيرها من المواجهات المتوقعة.

الفرق الثمانية المتأهلة:

ليفربول ومان سيتي وتشلسي (إنجلترا)

ريال مدريد وأتلتيكو وفياريال (إسبانيا)

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

بنفيكا (البرتغال)

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