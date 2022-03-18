شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس على مقعدين فى نهائي بطولة كراتشي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كراتشي للاسكواش، المقامة بالعاصمة الباكستانية، خلال الفترة بين 15 إلى 19 مارس الجاري بقيمة جوائز تصل إلى 52 ألف دولار.

وتنافس مصر على حجز مقعدين في النهائي، حيث يلتقي كريم عبد الجواد مع مواطنه عمر مسعد، بينما يواجه يوسف سليمان الميكسيكي ليونيل كاردينيس.

وفاز كريم عبد الجواد على منافسه هنري ليونج لاعب هونج كونج في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-7, 12-10, 11-3.

فيما فاز يوسف سليمان على الأمريكى شاه جاهان خان بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-7 ، وفاز عمر مسعد على لاعب هونج كونج تزي كوان لو بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-4.

بينما خسر كريم الحمامي أمام منافسه الميكسيكي ليونيل كاردينيس بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 1-11, 11-9.