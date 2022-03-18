شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود إلى تدريبات فيوتشر خلال أسبوعين بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فرقي فيوتشر، إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد أسبوعين، وذلك بعد اكتمال تعافيه من إصابة الجزع في الرباط الخارجي للركبة، والتي أبعدته عن مباراة فريقه السابقة أمام سموحة، والتي فاز بها فيوتشر برباعية نظيفة.

ورفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالهم في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل في مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، إنه سيخوض معايشات تدريبية في الخارج رفقة علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال السقا في تصريحات تليفزيونية: "علي ماهر يحرص دائما على تطبيق أفكاره الخاصة مع فيوتشر، والفوز على سموحة كان هاما لاستعادة الانتصارات".

وأضاف: "لم نكن محظوظين في الإصابات التي طاردتنا، وهذا تسبب في تراجع النتائج، ولكن الفوز على سموحة كان مهما، والعدالة السياسة التي يتم تطبيقها من إدارة النادي، على الكبير قبل الصغير، وهذا ما يميز فيوتشر إداريا، سنذهب إلى معايشات تدريبية رفقة علي ماهر، خلال الفترة المقبلة لاكتساب الخبرات".

وأوضح المدير الرياضي لنادي فيوتشر أن تطبيق نظام البصمة لتحديد مواعيد حضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم كان أمرا مميزا وساهم في التطور والانضباط، قائلا: "تطبيق نظام البصمة لتحديد مواعيد حضور اللاعبين مواكبة للتطور داخل فيوتشر"

وأضاف: "اللاعبون قاموا بالسخرية من هذا الأمر في البداية، ولكن بعد ذلك كان الأمر مميزا على مواكبة التطور، والإدارة موفرة لنا كل شئ في فيوتشر، وكذلك علي ماهر المدرب الكبير، والذي قادر على السيطرة على المنظومة بشكل مميز، ونحن أفعال وليس أحاديث".